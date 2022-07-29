Beşiktaş'ta metruk bina korkusu

BEŞİKTAŞ'ta 12 yıldır yıkılmayı bekleyen metruk bina hırsızların ve evsizlerin mekanı haline geldi. Bu durumdan rahatsız olan mahalleli, her gün hırsızlık yaşandığını söyleyerek binanın bir an önce yıkılmasını istiyor. Metruk binadaki hırsızlık olayları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gayrettepe Mahallesi'nde bir sokakta bulunan 8 katlı 24 dairelik bina 12 yıl önce boşaltıldı. Binanın etrafı demir bariyerler ile kapatıldı. Ancak 12 yıldır ne yıkılan ne de tadilat yapılan bina, evsiz ve madde bağımlılarının mekanı haline geldi. Hırsızlar ise, pencere kapı gibi binada buldukları herşeyi çaldı. Sürekli hırsızlık yaşandığını belirten mahalleli binanın yıkılmasını istiyor.

KAPIYI SÖKMEK İÇİN TOPRAĞI KAZDI

"TİNERCİLER 3 GÜNDE BİR BU BİNAYI YAKIYOR"