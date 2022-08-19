Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin ile prensipte anlaştı

Beşiktaş, DG Sivasspor'un genç oyuncusu Kerem Atakan Kesgin ile prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş, DG Sivasspor'un genç oyuncusu Kerem Atakan Kesgin ile prensip anlaşmasına vardı.

Bir süredir adı Beşiktaş ile anılan Kerem Atakan Kesgin transferinde, Beşiktaş'ta mutlu sona ulaştı. Edinilen bilgiye göre, siyah-beyazlılar, Kerem Atakan Kesgin için Sivasspor ile prensip anlaşmasına vardı.

Kerem ile 4 yıllık sözleşme imzalamayı planlayan Beşiktaş, resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak.

2020-2021 sezonunda Sivasspor'a bedelsiz transfer olan 21 yaşındaki futbolcu, 3 sezonda toplam 36 maçta oynadı ve 3 gol atıp, 3 asist yaptı. Genç futbolcu, geçen sezon ise Sivasspor'da 25 maçta forma giydi.

(Oğuzhan Sarzep /İHA)