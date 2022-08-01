Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes gazeteciye saldırdı

BEŞİKTAŞ'ın eski yıldızı Manuel Fernandes, kız arkadaşlarıyla birlikte geldiği Kuruçeşme'deki eğlence mekanı çıkışında kendisini görüntüleyen gazeteciye saldırdı. Fernandes'le birlikte, menejeri olduğunu söyleyen bir kişinin daha saldırısına uğrayan Gazeteci Mustafa Ağdağ, darp raporu alarak Fernandes'ten şikayetçi oldu.

İran'ın Sepahan FC takımında forma giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes, kız arkadaşlarıyla birlikte önceki gün geldiği Kuruçeşme'de bulunan eğlence mekanının çıkışında Beyaz TV muhabiri Mustafa Ağdağ'ın görüntü çektiğini fark etti. Fernandes ve menejeri olduğunu söyleyen kişi, Ağdağ'ın üzerine yürüyerek darbetti.

TAKIM KAMPTA, FERNANDES GECE KULÜBÜNDE

DARP RAPORU ALAN AĞDAĞ ŞİKAYETÇİ OLDU