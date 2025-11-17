Besiciler Yüksek Maliyetlerden Şikayetçi

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa'daki besicileri ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Besiciler, yüksek girdi maliyetlerinin yanı sıra şap hastalığına karşı koymak için sürekli kireç atmak zorunda kaldıklarını, bunun da maliyetlerini daha da artırdığını belirterek hayvancılığı bırakma noktasına geldiklerini ifade etti. Bir besici, "Paranın yarısı kireç parasına gidiyor. Hastalık gelmesin diye durmadan kireç atıyoruz. Bir de kireç maliyetimiz çıktı" sözleriyle dert yandı.

CHP Manisa Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Bekir Başevirgen, Manisa'da besicileri ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

Ziyaret sırasında konuşan bir besici, "Paranın yarısı kireç parasına gidiyor. Hastalık gelmesin diye durmadan kireç atıyoruz. Bir de kireç maliyetimiz çıktı" dedi. Bir diğer besici ise "En ufak bir fırsatını bulsak bırakacağız. Kahvede otursan zarar etmezsin. Şu an biz burada çalışıyoruz, zarar ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başevirgen'e hayvancılığı bırakacağını söyleyen başka bir besici de "Bir daha geldiğinizde beni göremeyeceksiniz. Ben bu işi kapatıyorum" diye konuştu.

"Sütten zarar ediyorum"

Besiciler, girdi maliyetlerinin düşmediğini, süt ve et fiyatlarının maliyeti karşılamadığını vurguladı. Bir besici, "Litre fiyatı 14 lira, maliyeti 18 lira. Sütten şu anda zarar ediyorum. Bu şekilde giderse artık bu iş yapılamayacak noktaya gelecek" dedi.

"Sektör son 5 senedir çok kötü durumda"

Başka bir besici ise "Hayvan sayımız her geçen gün eksiliyor. Sektör son 5 senedir çok kötü durumda. Çok yatırım yaptığımız için hayvancılığı bırakamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Süt ürünleri satan bir esnaf da "Bu işi 15 yıldır yapıyoruz, en kötü yıl bu yıl. Süt hayvanları kesiliyor, artık son dönemlerimizi yaşıyoruz" diye dert yandı.

CHP Manisa Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Bekir Başevirgen, besicilerin sorunlarını yakından takip edeceklerini belirtti.