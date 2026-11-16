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BES-AR açlık sınırının 50 bin 754, yoksulluk sınırının 126 bin 134 lira olduğunu açıkladı

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BES-AR açlık sınırının 50 bin 754, yoksulluk sınırının 126 bin 134 lira olduğunu açıkladı
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BES-AR'ın Kasım 2026 dönemi araştırmasına göre dört kişilik memur ailesinin açlık sınırı 50 bin 754 lira, yoksulluk sınırı 126 bin 134 lira oldu. 2026 yılında 28 bin 75 lira olarak uygulanan asgari ücret, açlık sınırının yüzde 80,78 altında kaldı.

(ANKARA) - Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), Kasım 2026 dönemine ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 50 bin 754 liraya, yoksulluk sınırı ise 126 bin 134 liraya yükseldi.

BES-AR'ın açıkladığı verilere göre, dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması (açlık sınırı) Kasım ayında 50 bin 754 lira oldu. Tek bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 82 bin 757 lira olarak hesaplanırken, gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam aylık harcama tutarı (yoksulluk sınırı) 126 bin 134 liraya ulaştı.

Araştırmada, sağlıklı beslenmenin günlük maliyetinin bin 691 lirayı aştığı belirtildi. Açlık sınırının bir önceki aya göre yüzde 1,90, yoksulluk sınırının yüzde 0,31, tek bir çalışanın yaşam maliyetinin ise yüzde 1,19 arttığı kaydedildi.

ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ YÜZDE 80,78 ALTINDA

Araştırmaya göre, 2026 yılında 28 bin 75 lira olarak uygulanan asgari ücret, 50 bin 754 lira olan açlık sınırının yüzde 80,78 altında kaldı. BES-AR, bu durumun asgari ücretlilerin yalnızca temel gıda harcamalarını karşılamakta dahi yetersiz kaldığını gösterdiğini belirtti.

Açıklamada, büyükşehirlerde kamu emekçilerinin barınma ihtiyacını karşılayabilmek için maaşlarının yaklaşık yüzde 75-80'ini kiraya ayırmak zorunda kaldığı, bazı kamu emekçilerinin ise barınma giderlerini karşılayabilmek amacıyla öğrenci evlerinde olduğu gibi üç ila beş kişi bir arada yaşadığı ifade edildi.

BES-AR, açıklamasında tüm kamu emekçileri, asgari ücretliler ve emekliler için insanca yaşamaya yetecek bir ücret talebinde ısrarcı olduklarını bildirdi.

Kaynak: ANKA
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