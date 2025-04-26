Bender Abbas Limanı'ndaki Şiddetli Patlama: 8 Ölü, 750 Yaralı

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e, yaralananların sayısının ise 750'ye yükseldiği bildirildi.

İran devlet televizyonuna konuşan İçişleri Bakanı İskender Mumini, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Limanı'ndaki patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Olay yerinden açıklama yapan Mumini, "Şehid Recai Limanı'ndaki olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. 750 kişi de yaralandı." dedi.

Yaralıların 212'sinin ayakta tedavi edilerek taburcu edildiğini aktaran Mumini, patlama sonrasında çıkan yangının devam ettiğini belirterek, "Rüzgar, yangının söndürülme hızını yavaşlattı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bender Abbas kentinde yarın okulların tatil edildiği bildirildi.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda öğle saatlerinde şiddetli patlama meydana gelmişti.

Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği açıklanmıştı.

Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 47 olarak açıklanan yaralı sayısının son olarak 700'e yükseldiği duyurulmuştu. Can kaybının da 5 olduğu açıklanmıştı.

Olay bölgesinden gelen görüntülerde de patlamanın şiddeti dikkati çekerken limanın bir kısmının büyük hasar gördüğü anlaşıldı.