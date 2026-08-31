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Hasankeyf'te Benati incirinde 360 ton rekolte bekleniyor

Hasankeyf'te Benati incirinde 360 ton rekolte bekleniyor
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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yaklaşık 450 dekarda yetiştirilen Benati incirinde bu yıl 360 ton rekolte bekleniyor. Kaymakam Serkan Böyük, hasat programında üreticilerle birlikte incir topladı ve tüm üreticilere bereketli kazançlar diledi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yetiştirilen Benati incirinde bu yıl 360 ton rekolte bekleniyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Serkan Böyük, Belediye Başkanı Hamit Tutuş ve kamu kurum amirleri, ilçeye bağlı Üçyol köyünde düzenlenen incir hasadı programına katıldı.

Kaymakam Böyük, tarlada üreticilerle birlikte incir topladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Böyük, ilçede yaklaşık 450 dekarda Benati incirinin yetiştirildiğini belirtti.

İncirden geçen yıl yaklaşık 337 ton verim alındığını belirten Böyük, "Bu yıl 360 tonlarda olmasını bekliyoruz. Tüm üreticilerimize sezonun hayırlı olmasını diliyoruz. Bol bereketli kazançlar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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