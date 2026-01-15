Haberler

Bem-Bir-Sen üyelerinden İBB'ye Sosyal Denge Sözleşmesi protestosu

Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Sosyal Denge Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Bem-Bir-Sen üyeleri, Aksaray Meydanı'nda eylem düzenleyerek taleplerini dile getirdi. Sendika, alım gücünün düşmesi ve yaşam maliyetlerinin artması gerekçesiyle İBB'ye seslendi.

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Sosyal Denge Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması gerekçesiyle eylem yaptı.

Aksaray Meydanı'nda toplanan ve ellerinde "Üşüyoruz, ikramiyelerimiz kesilmesin" yazılı pankart taşıyan sendika üyeleri, slogan atarak İBB'yi protesto etti.

Grup adına basın açıklaması yapan Bem-Bir-Sen İstanbul İl Başkanı ve İstanbul 9 No'lu İtfaiye Şube Başkanı Hasan Karakaş, hakları için alanlarda olduklarını ve geri adım atmayacaklarını söyledi.

İBB ile yetkili sendika Bem-Bir-Sen arasında yürütülen 2026-2027 Sosyal Denge Sözleşmesi görüşmelerinin, kamu çalışanlarının beklentilerinin henüz karşılanmadığı bir noktada olduğunu aktaran Karakaş, "İstanbul'da yaşam maliyetlerinin her geçen gün ağırlaştığı, memur maaşlarının eridiği, yüksek enflasyon ve artan kiraların alım gücünü düşürdüğü gerçeği göz önünde bulundurularak sesimize kulak verilmelidir." dedi.

Karakaş, Bem-Bir-Sen olarak taleplerinin açık ve net olduğunu belirterek, "Sosyal Denge Tazminatı'nın yüzde 120 net olarak ödenmesi ile birlikte önceki dönem sözleşmelerinde yer alan Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ikramiyesi ve yakacak yardımının korunması gerekmektedir. Bu ödemeler birer ayrıcalık değil, emeğin karşılığı ve kazanılmış haklardır." diye konuştu.

Taleplerinin karşılanmaması halinde üyelerinin iradesi doğrultusunda yasal ve demokratik çerçevede eylemlerine devam edeceklerini kaydeden Karakaş, "Haklarımız alınana kadar mücadelemiz sürecektir. Pazartesi günü saat 12.30'da Saraçhane'de, bütün İBB ve emekçi çalışanları basın açıklamamıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından eylem sona erdi.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel
