Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Tercihlerini Belirledi

Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercih yaptı.

Gül, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan oylamadaki fotoğrafları inceledi.

Bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen" adlı fotoğrafını seçen Gül, "Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "Çanakkale'de zaman kırılması", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Emin Yoğurtcuoğlu'nun "40 yılda 1", "Spor" kategorisinde ise Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" başlıklı karesini seçti.

Gül, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Özgün Tiran'ın "Keyfi yerinde" fotoğrafı tercih etti.

Fotoğrafları çok beğendiğini dile getiren Gül, emeği geçenlere teşekkür etti.