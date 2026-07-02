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Belçika Genelkurmay Başkanı, Avrupa'da savunma sanayisi gelişiminin "çok yavaş" ilerlediğini belirtti

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Belçika Genelkurmay Başkanı Orgeneral Frederik Vansina, Avrupa'da savunma sanayisinin güçlendirilmesinin çok yavaş ilerlediğini belirterek, CEO'ların ekonomik öncelikleri stratejik savunma rollerinden daha fazla önemsediğini söyledi. Ayrıca 6. nesil savaş uçağı projesinin iptalini başarısızlık olarak nitelendirdi.

Belçika Genelkurmay Başkanı Orgeneral Frederik Vansina, Avrupa'da savunma sanayisinin güçlendirilmesi sürecinin "çok yavaş" ilerlediğini belirterek "Pek çok üst yöneticinin (CEO) zihninde ekonomik öncelik, savunma sanayisinin stratejik rolünden daha ağır basıyor." dedi.

Resmi Belga ajansının haberine göre, Vansina, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan savunma sanayisinin güçlendirilmesinin Avrupa için "hayati olduğu" dersinin çıkarılması gerektiğini söyledi.

Vansina, kıta genelinde savunma sanayisinin güçlendirilmesi sürecinin "çok yavaş" ilerlediği eleştirisinde bulunarak, "Pek çok CEO'nun zihninde ekonomik öncelik, savunma sanayisinin stratejik rolünden daha ağır basıyor." ifadesini kullandı.

Büyük Avrupa ülkelerinde sanayi tarafında "gerekli aciliyet duygusunun" bulunmadığını ifade eden Vansina, "Hala büyük ülkelerde savunma sanayisinin özerkliği ön planda tutuluyor. Biz Avrupalılar artık bunun bedelini karşılayamayız." değerlendirmesinde bulundu.

100 milyar avro bütçeli 6. nesil savaş uçağı projesinin iptali "başarısızlık"

Vansina, Avrupa'nın en iddialı ortak savunma girişimi olarak görülen yaklaşık 100 milyar avro bütçeli 6. nesil savaş uçağı projesinin (FCAS) iptal edilmesini "başarısızlık" olarak niteledi.

Almanya ve Fransa ortak projesi FCAS'ın yanı sıra yine aynı ülkelerin "Ana Kara Muharebe Sistemi (MGCS)" olarak bilinen ortak muharebe tankı üretim projesi ve "Eurodrone" projelerine değinen Vansina, "Bu programların hiçbiri, şu anda doğru yönde ilerlemiyor. 450 ila 500 milyon nüfusa, yeterli bütçeye ve uzmanlığa sahip bir kıta olarak büyük savunma sistemlerini birlikte geliştiremiyor olmamız üzücü." ifadelerini kullandı.

Vansina, büyük Avrupa ülkelerindeki siyasi otoritelerin, savunma şirketlerini "işbirliğine zorlayamamasını" sorgulayarak, bunun yapılması halinde daha uygun maliyetler ve birlikte çalışabilirliğe ulaşılacağını dile getirdi.

Avrupa ülkeleri arasında savunma sanayisi alanında farklı yasal düzenlemelerin "ciddi gecikmelere" yol açtığını belirten Vansina, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu liderliğinde bu konu üzerinde çalışıldığını kaydetti.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
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