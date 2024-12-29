Üye Girişi
Haberler
Narin'in mezarına koydukları çiçeklerin özel bir anlamı var
Mezarına koydukları çiçeklerin anlamı duygulandırdı
Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
İngiltere, Esma Esad'a kapıları kapattı
Esad'a kabus gibi haber! Vatandaşı olduğu ülke, kapıları kapattı
HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama
Seçimlerle ilgili açıklaması bomba

Belçika'da tek kullanımlık elektronik sigara satışı 1 Ocak'tan itibaren yasak

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika, 1 Ocak'tan itibaren tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını yasaklayacağını açıkladı. Sağlık Bakanı, bu ürünlerin gençleri sigaraya özendirdiğini ve çevreye zarar verdiğini belirtti.

Belçika, tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklamaya hazırlanıyor.

1 OCAK'TAN İTİBAREN YASAK

1 Ocak'tan itibaren tek kullanımlık elektronik sigaraların satışının yasaklanacağını duyuran Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, gençleri sigaraya özendirmenin ve nikotin bağımlısı yapmanın kolay bir yolu olduğu için ucuz elektronik sigaraların "sağlık tehdidi" haline geldiğini belirtti. Vandenbroucke, "Elektronik sigaralar genellikle nikotin içeriyor ve bu nikotin bağımlılığına yol açar. Nikotin sağlığınız için kötüdür, bunlar gerçekler." ifadelerini kullandı.

"ÇEVREYE DE ZARAR VERİYOR"

Tek kullanımlık tasarlanan sigaraların içeriğindeki plastik ve pillerin de çevreye zarar verdiğine işaret eden Vandenbroucke, bunların tehlikeli atık kimyasallar yarattığını kaydetti.

AB ÜLKELERİ ARASINDA BU ADIMI ATAN İLK ÜLKE OLACAK

Belçika, 1 Ocak'ta "vape" ismiyle de bilinen tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını yasaklamasının ardından Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında bu adımı atan ilk ülke olacak.

Belçika'da tek kullanımlık elektronik sigara satışı 1 Ocak'tan itibaren yasak
Kaynak: AA / Melike Pala - Güncel
img

Çektiği videoyla trafikteki gizemli sıkışıklığın nedenini açıkladı
img

Tazminat istedi! Aliyev, Azerbaycan uçağının neden düştüğünü açıkladı
img

Beşiktaş'tan seçim sırasında olay yaratacak gönderme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çok büyük fark var: Beşiktaş başkanlık seçiminde oylar sayılıyor
Çok büyük fark var! Sonuçlar açıklandıkça git gide açılıyor
Dev şirketin CEO'suna kaçak değerli maden sorgusu
Milyarlık şirketin ünlü CEO'su sorguya alındı
Meteoroloji uzmanı İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verdi
İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verildi
'Burası şeriat ülkesi' sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
"Burası şeriat ülkesi" deyip yeni yıl pazarını yerle bir etti
179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj
179 kişinin öldüğü faciada tüyler ürperten son mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 bin TL, 60 bin TL asgari ücret alan işçiler var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 60 bin TL asgari ücret alan işçiler var

Son Dakika Haberleri

Uşak okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Uşak Valiliği)? Antalya okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Antalya Valiliği)? Muğla okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Muğla Valiliği)? Denizli okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Denizli Valiliği)? Adıyaman okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Adıyaman Valiliği)? Kahramanmaraş okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Kahramanmaraş Valiliği)? Kilis okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Kilis Valiliği)? Gaziantep okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Gaziantep Valiliği)? Osmaniye okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Osmaniye Valiliği)? Hatay okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Adana Valiliği)? Adana okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Adana Valiliği)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.