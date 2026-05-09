Belçika Kraliçesi Mathilde 10-14 Mayıs'ta Ekonomik Misyon heyetiyle Türkiye'yi ziyaret edecek

Belçika Kraliçesi Mathilde, başkanlığındaki heyetle 10-14 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye "Ekonomik Misyon" ziyareti yapacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ekonomik Misyon kapsamında Türkiye'yi ziyaret edecek heyette, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, dış ticaretten de sorumlu Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel Başkent Bölge Hükümeti Başbakanı Boris Dillies, Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele ve Valon Bölge Hükümeti Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet ile 428 özel sektör temsilcisi yer alacak.

Ekonomik Misyon ziyareti vesilesiyle son dönemde ivme kazanan Türkiye-Belçika ilişkilerinin, işbirliği alanlarının da çeşitlendirilmesiyle daha da güçlendirilmesi yönündeki ortak iradenin ortaya koyulması ve Türkiye ve Belçika arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.

Bu kapsamda, enerji, savunma sanayisi, havacılık, lojistik, sağlık ve yaşam bilimleri, bankacılık, teknoloji ve dijitalleşme başta olmak üzere kilit sektörlerde yatırım ve iş fırsatlarının değerlendirilmesi, firma ziyaretleri düzenlenmesi ve ikili görüşmeler ile firmalar arası (B2B) temasların gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Öte yandan Türkiye-Belçika Ekonomi Forumu'nun düzenlenmesi, iki ülke özel sektörleri arasındaki anlaşmaların yanı sıra savunma, havacılık ve sosyal güvenlik alanlarında hükümetlerarası anlaşma ve belgelerin imzalanması ve Belçika'nın ekonomik ve sosyal hayatına önemli katkılarda bulunan ve Belçika toplumunun ayrılmaz bir parçası haline gelen Belçika'daki Türk toplumunun başarılarının vurgulanması öngörülüyor.

Ekonomik Misyon heyetinde yer alan Bakanların Türk mevkidaşlarıyla görüşmeleri ve heyetin ayrıca İstanbul ve Ankara'da çeşitli kamu ve özel sektör temsilcileriyle temaslarda bulunması planlanıyor.

Türkiye-Belçika İlişkileri

Türkiye ve Belçika arasında iyi düzeyde seyreden ilişkiler, bölgesel ve küresel ölçekteki son gelişmelerin de etkisiyle ivme kazanırken son dönemde daha yakın işbirliğini amaçlayan temaslar arttı.

Bu çerçevede yapılan görüşmelerde, iki ülke ilişkilerinin geleceğinde önemli rol oynayacak olan ekonomi/ticaret, savunma, enerji ve bağlantısallık gibi pek çok alanda iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi, yeni ortaklıklar tesis edilmesi ve ortak sınamalar karşısında NATO ve Avrupa Birliği (AB) çerçevesinde işbirliğinin güçlendirilmesi üzerinde duruluyor.

Türkiye-Belçika arasındaki ikili ticaret hacmi 2025 yılında 5 milyar doları ihracat ve 4,2 milyar doları ithalat olmak üzere 9,2 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2002-Ocak 2026 döneminde Türkiye'ye yapılan Belçika yatırımı 9,3 milyar dolar olarak gerçekleşirken aynı dönemde Belçika'ya gerçekleşen Türk yatırımı ise 490 milyon dolar olarak kaydedildi.

Belçika'da yaşayan yaklaşık 300 bin Türk vatandaşı, iki ülke arasında önemli bir köprü vazifesi görürken Belçika'nın ekonomik ve sosyal hayatına kayda değer katkı yapıyor.

Belçika Ekonomik Misyonu

Belçika'nın yılda iki kez düzenlediği "Ekonomik Misyon" ziyareti, Belçika sisteminde önem taşıyan ve siyasi boyutu güçlü olan ekonomi diplomasisi faaliyetleri olarak öne çıkıyor. Misyon ziyaretlerinde ev sahibi ülke ile ikili ekonomik ilişkilerin kilit sektörlerini merkeze alan birçok etkinlik düzenlenirken işbirliğinin geliştirilmesi için somut adımlar atılıyor.

Belçika'dan daha önce Türkiye'ye 2012 yılında bir Ekonomik Misyon ziyareti düzenlenmiş, söz konusu Misyona Kral Philippe o dönem Veliaht Prens ünvanı ile başkanlık etmiş, Kraliçe Mathilde de kendisine Prenses ünvanıyla eşlik etmişti.