Haberler

Belçika Kraliçesi Mathilde, Belçika ve Türkiye biyofarma ekosistemlerinin konuşulduğu programa katıldı

Belçika Kraliçesi Mathilde, Belçika ve Türkiye biyofarma ekosistemlerinin konuşulduğu programa katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında Türkiye'de bulunan Belçika Kraliçesi Mathilde, Belçika ile Türkiye biyofarma ekosistemleri arasında köprüler kurmak, bu konuda ilişkileri güçlendirmek ve fırsatları genişletmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında Türkiye'de bulunan Belçika Kraliçesi Mathilde, Belçika ile Türkiye biyofarma ekosistemleri arasında köprüler kurmak, bu konuda ilişkileri güçlendirmek ve fırsatları genişletmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

İstanbul Üniversitesi'ndeki toplantı, iki ülkenin kurumsal, akademik ve sanayi paydaşlarını bir araya getirdi.

Belçika Kraliçesi Mathilde'nin de katıldığı toplantıda, Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hacer Durmuş Tekçe, nadir hastalıklarda tanı süreçleri ve gerçek yaşam verilerinin sağlık ekosistemine sağladığı katkıya değindi.

Belçika merkezli ilaç firması UCB'nin Üst Düzey Yöneticisi Jean-Christophe Tellier ise nadir hastalıklarda hasta odaklı inovasyon, sürdürülebilir sağlık çözümleri ve uluslararası işbirliklerinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Toplantıda, Belçika'nın yaşam bilimlerinde Avrupa'nın inovasyon merkezlerinden olduğu, dünyaca bilinen birçok biyofarmasötik şirketin merkezi olduğu anlatıldı.

Ayrıca, 2025 yılında Belçika'nın Türkiye'ye gerçekleştirdiği farmasötik ürün ihracatının 391,9 milyon avroya ulaştığı toplantıda belirtildi. Biyofarma şirketi UCB ile İstanbul Üniversitesi arasında işbirliği bulunduğu, söz konusu akademik işbirliğinin iki ülkenin sağlık işbirliğini güçlendiren önemli bir platform niteliği taşıdığı kaydedildi.

Toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, iki ülkeden kamu temsilcileri, sanayi ve akademi dünyasından isimler de yer aldı.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan
Emeklilerin beklediği tarih açıklandı! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor

Emeklilerin beklediği tarih! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor
Özel'den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak devrildi

Masayı öyle bir yumrukladı ki önündeki bardak fırladı

Burcu Köksal, AK Parti Genel Merkez binasında

AK Parti'ye geçiyor, geçecek derken ilk görüntü geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hacıosmanoğlu: Soruşturma sırası yöneticilerde

Türk futbolunda neler oluyor? "Sıra onlarda" diyerek resti çekti
Damadın annesinin hareketi düğüne damga vurdu

Düğünün önüne geçen görüntü
Sabah uyanıp ağıla giden üretici, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Sabah uyanıp ağıla giden üretici, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Hacıosmanoğlu, Montella'ya teklif yapan takımın adını verdi

Hacıosmanoğlu, Montella'ya teklif yapan takımın adını verdi
Hacıosmanoğlu: Soruşturma sırası yöneticilerde

Türk futbolunda neler oluyor? "Sıra onlarda" diyerek resti çekti
TikToker Selda önüne geleni çarptı: Dragon yolladım, 5,5 milyonum gitti

TikToker Selda önüne geleni çarptı: Dragon yolladım, 5 milyonum gitti
Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak! İşte alınacak kadrolar

Memur olmak isteyenlere müjde! Binlerce kişi alınacak, işte kadrolar