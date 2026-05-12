Belçika Kraliçesi Mathilde, Belçika ve Türkiye biyofarma ekosistemlerinin konuşulduğu programa katıldı

Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında Türkiye'de bulunan Belçika Kraliçesi Mathilde, Belçika ile Türkiye biyofarma ekosistemleri arasında köprüler kurmak, bu konuda ilişkileri güçlendirmek ve fırsatları genişletmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

İstanbul Üniversitesi'ndeki toplantı, iki ülkenin kurumsal, akademik ve sanayi paydaşlarını bir araya getirdi.

Belçika Kraliçesi Mathilde'nin de katıldığı toplantıda, Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hacer Durmuş Tekçe, nadir hastalıklarda tanı süreçleri ve gerçek yaşam verilerinin sağlık ekosistemine sağladığı katkıya değindi.

Belçika merkezli ilaç firması UCB'nin Üst Düzey Yöneticisi Jean-Christophe Tellier ise nadir hastalıklarda hasta odaklı inovasyon, sürdürülebilir sağlık çözümleri ve uluslararası işbirliklerinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Toplantıda, Belçika'nın yaşam bilimlerinde Avrupa'nın inovasyon merkezlerinden olduğu, dünyaca bilinen birçok biyofarmasötik şirketin merkezi olduğu anlatıldı.

Ayrıca, 2025 yılında Belçika'nın Türkiye'ye gerçekleştirdiği farmasötik ürün ihracatının 391,9 milyon avroya ulaştığı toplantıda belirtildi. Biyofarma şirketi UCB ile İstanbul Üniversitesi arasında işbirliği bulunduğu, söz konusu akademik işbirliğinin iki ülkenin sağlık işbirliğini güçlendiren önemli bir platform niteliği taşıdığı kaydedildi.

Toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, iki ülkeden kamu temsilcileri, sanayi ve akademi dünyasından isimler de yer aldı.