Belçika Kralı Philippe, De Wever'e bütçe müzakerelerini sürdürme çağrısı yaptı

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Belçika Kralı Philippe, koalisyon ortakları arasında bütçe konusunda uzlaşma sağlayamayan Başbakan Bart de Wever'den ülkeye zarar verecek siyasi ve bütçesel krizin önlenmesi için müzakereleri sürdürmesini istedi.

Belçika Kraliyet Sarayı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Kral Philippe, de Wever'i kabul etti.

De Wever, koalisyon içindeki bütçe konularına ilişkin görüş ayrılıklarını henüz gideremediğini ancak çözüm bulma iradesinin sürdüğünü belirtti.

Kral Philippe, ülkeye zarar verecek siyasi ve bütçesel krizi önlemek amacıyla en kısa sürede anlaşmaya varılması için Başbakan'ı müzakereleri sürdürmeye davet etti.

De Wever, 23 Kasım'da Kral'a yeniden bilgi verecek.

Bütçe anlaşmazlığı nedeniyle istifasını sunmuştu

De Wever, beş partili koalisyon hükümetinde 2027 bütçesine ilişkin müzakerelerin sonuçsuz kalması üzerine 2 Kasım'da istifasını Kral'a sunmuştu.

Kral Philippe, koalisyon partilerinin liderleriyle yaptığı görüşmelerin ardından 6 Kasım'da istifayı kabul etmemiş, de Wever'den bütçe müzakerelerini yeniden başlatmasını ve 16 Kasım'da kendisine bilgi vermesini istemişti.

Saray, beş parti liderinin anlaşmaya ulaşmak için taviz vermeye hazır olduklarını bildirdiğini açıklamıştı.

Hükümet, bütçe açığını azaltmak amacıyla 2029'a kadar 10 milyar avroluk mali iyileştirme sağlamayı hedefliyor. Koalisyon ortakları ise harcama kesintileri ile vergi gelirlerinin artırılması arasında nasıl denge kurulacağı konusunda anlaşamıyor.

Hükümet, seçimlerden yaklaşık 8 ay sonra kurulmuştu

Belçika'da 9 Haziran 2024'te yapılan seçimlerin ardından koalisyon anlaşmasına 236 gün sonra, 31 Ocak 2025'te varılmıştı. De Wever başkanlığındaki beş partili hükümet, 3 Şubat 2025'te göreve başlamıştı.

Hükümet, Flaman bölgesinden milliyetçi Yeni Flaman İttifakı (N-VA), merkez sağ Hristiyan Demokrat ve Flaman Partisi (CD&V) ve sosyal demokrat Vooruit ile Fransızca konuşulan kesimden liberal Reform Hareketi (MR) ve merkez çizgideki Les Engages partilerinden oluşuyor.

Farklı dil toplulukları ve siyasi eğilimler arasında uzlaşma gerektiren koalisyon yapısı, Belçika'da hükümet kurma süreçlerini zorlaştırabiliyor. Ülkede 2010 seçimlerinin ardından yeni hükümetin kurulması 541 gün sürmüştü.

Kaynak: AA