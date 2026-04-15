Belçika Dışişleri Bakanı Prevot, Sırbistan'ın AB üyeliğinin güvenilir reformlara bağlı olduğunu belirtti

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Avrupa Birliği'nin (AB) kapılarının Sırbistan'a açık olduğunu ancak üyelik için somut ve güvenilir reformlar yapılması gerektiğini ifade etti.

Prevot, çalışma ziyareti için bulunduğu Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da mevkidaşı Marko Duric ile görüştü.

Heyetler arası görüşmeden sonra ortak basın toplantısında konuşan Prevot, Sırbistan'ın AB üyelik süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Prevot, Sırbistan'ın AB üyeliği için somut ve güvenilir reformlar yapması gerektiğini aktararak şöyle konuştu:

"Bu reformlar hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, medya ve akademik özgürlük, yolsuzlukla mücadele, şeffaf seçimler ile temel haklar ve sivil toplumun korunmasını kapsar. Bunların tümü başarılı bir demokrasinin temel sütunlarıdır ve üyelik süreci açısından hayati öneme sahiptir. Sırbistan, bölge ve Avrupa için kilit bir ortaktır. Sırbistan'da yaşananlar tüm bölgeyi doğrudan etkiler. Bu nedenle Sırbistan'ı istikrarlı ve güvenilir bir ortak olarak görmek istiyoruz."

Prevot, Sırbistan ve Kosova arasındaki müzakerelerde yaşanan durgunluğun Sırbistan'ın Avrupa yolunu ve Balkanlar'ın batısındaki istikrarı olumsuz etkilediğini de sözlerine ekledi.

Duric de Belçika ve Sırbistan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştiğini ve ticaret hacminin 1,5 milyar avroya yükseldiğini kaydetti.

Kosova yönetiminin son dönemde tek taraflı ve koordinasyonsuz adımlar attığını savunan Duric, durum hakkında Prevot'u bilgilendirdiğini dile getirdi.

AB üyeliği konusunda Sırbistan'daki reformları da konuştuklarını aktaran Duric, "Görüşmelerimiz son derece açık ve samimiydi. Sırbistan'ın önümüzdeki gün ve haftalarda reform gündemini yıl sonuna kadar tamamlamak ve gerekli yasal değişiklikleri hayata geçirmek için ek çaba göstereceğini söyleyebilirim. Bu da AB üyelik sürecinin hızlandırılması için gerekli zemini oluşturacaktır." diye konuştu.

Belçika Dışişleri Bakanı Prevot, ayrıca Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından kabul edildi. Toplantıda iki ülke arasındaki işbirliği konuları ele alındı.