Haberler

Belçika Dışişleri Bakanı Prevot, Sırbistan'ın AB üyeliğinin güvenilir reformlara bağlı olduğunu belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Sırbistan'ın Avrupa Birliği üyeliği için gerekli reformların önemine dikkat çekti. Prevot, hukukun üstünlüğü ve yolsuzlukla mücadele gibi temel konularda somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Avrupa Birliği'nin (AB) kapılarının Sırbistan'a açık olduğunu ancak üyelik için somut ve güvenilir reformlar yapılması gerektiğini ifade etti.

Prevot, çalışma ziyareti için bulunduğu Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da mevkidaşı Marko Duric ile görüştü.

Heyetler arası görüşmeden sonra ortak basın toplantısında konuşan Prevot, Sırbistan'ın AB üyelik süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Prevot, Sırbistan'ın AB üyeliği için somut ve güvenilir reformlar yapması gerektiğini aktararak şöyle konuştu:

"Bu reformlar hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, medya ve akademik özgürlük, yolsuzlukla mücadele, şeffaf seçimler ile temel haklar ve sivil toplumun korunmasını kapsar. Bunların tümü başarılı bir demokrasinin temel sütunlarıdır ve üyelik süreci açısından hayati öneme sahiptir. Sırbistan, bölge ve Avrupa için kilit bir ortaktır. Sırbistan'da yaşananlar tüm bölgeyi doğrudan etkiler. Bu nedenle Sırbistan'ı istikrarlı ve güvenilir bir ortak olarak görmek istiyoruz."

Prevot, Sırbistan ve Kosova arasındaki müzakerelerde yaşanan durgunluğun Sırbistan'ın Avrupa yolunu ve Balkanlar'ın batısındaki istikrarı olumsuz etkilediğini de sözlerine ekledi.

Duric de Belçika ve Sırbistan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştiğini ve ticaret hacminin 1,5 milyar avroya yükseldiğini kaydetti.

Kosova yönetiminin son dönemde tek taraflı ve koordinasyonsuz adımlar attığını savunan Duric, durum hakkında Prevot'u bilgilendirdiğini dile getirdi.

AB üyeliği konusunda Sırbistan'daki reformları da konuştuklarını aktaran Duric, "Görüşmelerimiz son derece açık ve samimiydi. Sırbistan'ın önümüzdeki gün ve haftalarda reform gündemini yıl sonuna kadar tamamlamak ve gerekli yasal değişiklikleri hayata geçirmek için ek çaba göstereceğini söyleyebilirim. Bu da AB üyelik sürecinin hızlandırılması için gerekli zemini oluşturacaktır." diye konuştu.

Belçika Dışişleri Bakanı Prevot, ayrıca Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından kabul edildi. Toplantıda iki ülke arasındaki işbirliği konuları ele alındı.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Bir okul saldırısı da Maraş'ta! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis, mağazadan kaçırdığı çocuğu bıçaklayan kadını vurarak öldürdü

Polis önce uyardı, sonra öldürdü
'Sıkıldım' diyerek eşinden boşanan Hanife, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

"Sıkıldım" diyerek boşanmıştı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal
Osimhen'den büyük fedakarlık

Tek hareketiyle gönülleri fethetti
Polis, mağazadan kaçırdığı çocuğu bıçaklayan kadını vurarak öldürdü

Polis önce uyardı, sonra öldürdü
Seçim ne zaman yapılacak? Erdoğan'ın yanıtı hayli net oldu

Seçim ne zaman yapılacak? Erdoğan'ın yanıtı hayli net oldu
TFF'den karar! Yeni yabancı kuralı belli oldu

İşte yeni sezondaki yabancı kuralı