Haberler

Belçika, İran'a Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile tam işbirliği çağrısı yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İran'ı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğine davet ederek Orta Doğu, Avrupa ve küresel ekonomi üzerindeki olası olumsuz etkileri vurguladı. Prevot, İran'ın nükleer programını terk etmesi gerektiğini ve sivillerin korunması ile ilgili uluslararası hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İran'ı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile tam işbirliğine çağırarak, tırmanışın durmaması halinde bunun Orta Doğu, Avrupa ve küresel ekonomi açısından sonuçlarının "hesaplanamaz" olacağını vurguladı.

Belçika Dışişleri Bakanlığının İran gündemiyle düzenlenen olağanüstü AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından AA muhabiriyle paylaştığı yazılı açıklamaya göre Prevot, bölgedeki AB vatandaşlarıyla ilgili konsolosluk konularında "yoğun Avrupa koordinasyonu" talep etti.

Taraflara itidal, sivillerin korunması ve uluslararası hukuka saygı çağrısı yapan Prevot, AB'den mevkidaşlarının İran'ın bölgedeki birçok ülkeye yönelik saldırılarının "mazur görülemeyeceği" konusunda hemfikir olduğunu paylaştı.

Prevot, İran'ın nükleer ve balistik programlarını terk etmesi gerektiğinin altını çizerek, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile tam işbirliği yapmasının şart olduğunu ifade etti.

Tırmanışın durması gerektiğini vurgulayan Prevot, bunun Orta Doğu, Avrupa ve küresel ekonomi açısından sonuçlarının "hesaplanamaz" olacağını belirtti.

Prevot, insanların serbest dolaşımı ile başta Hürmüz Boğazı olmak üzere kritik deniz yollarının güvenliğinin korunması gerektiğine işaret etti.

Belçika'nın İran halkına ve onların "meşru demokratik özlemlerine" desteğini yineleyen Prevot, bölgede temas halinde oldukları ortaklarıyla ve aralıksız bombardıman altındaki nüfuslarla tam dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

AB ülkelerinin dışişleri bakanları, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas başkanlığında İran gündemiyle olağanüstü çevrim içi toplanmıştı.

Kallas, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da gerginliğin azaltılması çağrısında bulunarak, AB'nin İran'ın nükleer silah edinmesini önlemek için kalıcı çözüm bulmak amacıyla diplomatik çabalara katkıda bulunacağını bildirmişti.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu

İsrail'in dört bir yanı yangın yeri! İran saldırıda bir ilk yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin berabere kaldığı maç sonrası paylaşım

Fenerbahçe maçı biter bitmez olay paylaşım
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı

Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
Emekli Tuğgeneral Arslan: ABD ve İsrail sert kayaya çarptı

Emekli Tuğgeneral, Orta Doğu'daki yeni savaş için süre biçti
Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi

Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin berabere kaldığı maç sonrası paylaşım

Fenerbahçe maçı biter bitmez olay paylaşım
İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe'nin beraberliğinden sonra çarpıcı şampiyonluk tahmini

2-2'lik beraberlik sonrası çok konuşulacak şampiyonluk tahmini
Hamaney'in ailesini de yok ediyorlar, oğlu ve torunu da hayatını kaybetti

Hamaney ailesini yok ediyorlar! Öldürülenlerden biri daha çocuk