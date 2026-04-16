Belçika, İngiltere'den İsrail'e gönderilen askeri bileşen sevkiyatlarına el koydu

Güncelleme:
Belçika, İngiltere'den İsrail'e giden askeri malzeme içeren iki sevkiyata el koydu. Yapılan incelemelerde, sevkiyatların uygun şekilde beyan edilmediği ortaya çıktı.

Belçika, İsrail'e silah ve askeri malzeme taşınmasına getirdiği yasak kapsamında İngiltere'den bu ülkeye gönderilen askeri bileşen içeren iki sevkiyata el koydu.

Ulusal basındaki haberlere göre sevkiyatlar, 23 Mart'ta İngiltere'den yola çıktı ve 24 Mart'ta Belçika'daki Liege Havalimanı'nda durduruldu.

İncelemelerde sevkiyatlarda "ateş kontrol sistemleri ile askeri uçaklara ait yedek parçalar" bulundu ancak bu ürünlerin uygun şekilde beyan edilmediği belirlendi.

Belçika Dışişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, İngiltere'den İsrail'e gönderilen ve askeri bileşen içeren iki sevkiyata el konuldu.

Belçika makamlarının adli soruşturma başlattığı ancak sürece dahil olan şirketlerin isimlerinin açıklanmadığı öğrenildi.

İsrail'e gönderilen askeri bileşenler

Belçika'nın güneyindeki Valon Bölgesi hükümetinden yapılan açıklamaya göre, sevkiyatla bağlantılı şirketlerden biri ABD merkezli havacılık firması Moog.

Bu şirketin, İsrailli pilotların eğitiminde kullanılan "M-346 tipi uçaklar için aktüatör üretimi" yaptığı ve daha önce de İngiltere'den Belçika üzerinden İsrail'e benzer sevkiyatlar gerçekleştirdiği tespit edildi.

Aynı şirketten İngiltere'den İsrail'e gönderilmek üzere Liege Havalimanı'na en az 17 sevkiyatın yapıldığı belirlendi.

Belçika, İsrail'e silah ve askeri malzeme taşınmasını engellemeyi amaçlayan ambargoyu 23 Ocak'ta yürürlüğe koymuştu.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
