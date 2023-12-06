Üye Girişi
Haberler

Belçika'da demir yolu işçileri 2 günlük greve çıktı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Belçika genelinde demir yolu işçileri ücretlerinin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için 2 günlük greve çıktı. Sendikalar, SNCB'nin maliyet azaltıcı tedbirlerini protesto ediyor.

Belçika genelinde demir yolu işçileri ücretlerinin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için 2 günlük greve çıktı.

Devlet demir yollarının (SNCB) sitesinden yapılan açıklamada, 48 saatlik grevin yerel saatle 22.00'de başladığı ve 7 Aralık'ta aynı saatte sona ereceği duyuruldu.

Greve katılan sendikalar amaçlarının, SNCB'nin maliyet azaltıcı tedbirleri neticesinde ücretlerin düşürülmesi, tren kondüktörüne hizmet öncesi verilen hazırlık süresinin yarıya indirilmesi gibi önlemleri protesto etmek olduğu bildirildi.

Ülke genelinde trafik önemli ölçüde aksadı.

Demir yolu işçileri 7-9 Kasım'da da greve gitmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Belçika Ulaşım Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

6 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 6 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 6 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 6 Aralık 2023 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 6 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Uludağ Gazoz hangi ülkenin markası, kimin malı? 6 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? ZTK kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eleme maçları kura çekimi ne zaman yapılacak? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkarsa ne kadar kazanacak, ne kadar gelir elde edecek? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Kopenhag Galatasaray maçı bu hafta mı haftaya mı ne zaman?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title