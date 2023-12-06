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Belçika'da demir yolu işçileri 2 günlük greve çıktı

6 Aralık 2023 00:07 Son Güncelleme: 00:08 Abone Ol

Belçika genelinde demir yolu işçileri ücretlerinin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için 2 günlük greve çıktı. Sendikalar, SNCB'nin maliyet azaltıcı tedbirlerini protesto ediyor.