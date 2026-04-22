Belaruslu yetkiliden, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki arabulucu rolüne övgü Açıklaması

"(Rusya-Ukrayna Savaşı) Türkiye'ye gelince, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın ve Türk hükümetinin üstlendiği barış misyonunu yüksek takdirle karşılıyoruz" - "(Türkiye-Belarus) Aramızda çok yüksek bir siyasi güven ve siyasi ilişkiler düzeyi bulunuyor"

Belarus Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Oleg Makarov, Ankara'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nda üstlendiği barış misyonunu takdirle karşıladıklarını söyledi.

Makarov, 17-19 Nisan tarihlerinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026'da (ADF) AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile Belarus'un "benzer yaklaşımlara" sahip ülkeler olduğunu vurgulayan Makarov, her iki ülkenin de "ciddi ve saygın liderlere" sahip olduğuna dikkati çekti.

Oleg Makarov, Ankara ile Minsk'in hem bölgenin hem de dünyanın barış içinde yaşaması istediğini aktararak iki ülkenin zihinsel anlamada çok sayıda ortak unsurla birbirine bağlandığını söyledi.

"(Türkiye-Belarus) Aramızda çok yüksek bir siyasi güven ve siyasi ilişkiler düzeyi bulunuyor." diyen Makarov, ekonomik potansiyelin de bu yüksek ilişki düzeyine uygun şekilde gelişmesi gerektiğinin altını çizdi.

Makarov, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği potansiyellerine değinerek "Liderlerimiz ( Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) gerekli koşulları oluşturdu. Artık geri kalanların bu koşulları somut ekonomik içerikle ve kültürel değişimle, diğer etkileşim unsurlarıyla doldurması gerekiyor." diye konuştu.

İki ülkenin barışa yönelik tutumu

Türkiye ile Belarus'un, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda barış çağrısı yaptığına işaret eden Makarov, bunun, Ankara ile Minsk'in uzun yıllardır süregelen pozisyonu olduğunu dile getirdi.

Makarov, bu durumun, iyi komşuluk ilkesine dayanan bir tutum ve Belarus dış politikasının temel prensiplerinden biri olduğunu aktardı.

"(Rusya-Ukrayna Savaşı) Türkiye'ye gelince, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk hükümetinin üstlendiği barış misyonunu yüksek takdirle karşılıyoruz." diyen Makarov, barışa yönelik görüşmelerin hem Belarus hem de Türkiye'de yapıldığını hatırlattı.

Makarov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutumunun, müzakerelere ev sahipliği yapmak ve çatışmaların sona ermesi için bir müzakere platformu oluşturmak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker
