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Beijing'deki 2026 Finans Caddesi Forumu 400'ü aşkın özel davetliyi bir araya getirdi

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Beijing'de 19 Ekim 2026'da açılışı yapılan 2026 Finans Caddesi Forumu Yıllık Konferansı, açık, işbirliğine dayalı ve kapsayıcı finans ekosistemi temasıyla düzenlendi. Konferans, 40'tan fazla ülke ve bölgeden 400'ü aşkın özel davetliyi bir araya getirdi.

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2026 Finans Caddesi Forumu Yıllık Konferansı'nın açılış töreni, 19 Ekim 2026.

"Küresel Finansın Gelişimi İçin Açık, İşbirliğine Dayalı ve Kapsayıcı Bir Ekosistem Oluşturmak" temasıyla Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2026 Finans Caddesi Forumu Yıllık Konferansı, 40'tan fazla ülke ve bölgeden 400'ü aşkın özel davetliyi bir araya getirdi. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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