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Bayrampaşa'da ATM'lere Saldırı: 4 Alet Kırıldı

Bayrampaşa'da ATM'lere Saldırı: 4 Alet Kırıldı
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Bayrampaşa'da Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan 4 farklı bankaya ait ATM, kimliği belirsiz kişilerce kırılarak kullanılamaz hale geldi. ATM'lerin zarar görmesi nedeniyle vatandaşlar başka makineleri kullanmak zorunda kaldı.

Bayrampaşa'da bazı bankalara ait 4 Atm'ye zarar verildi.

Yenidoğan Mahallesi Atışalanı Caddesi'nde farklı bankalara ait 4 Atm'nin ekranı, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kırıldı.

Atm'ler kullanılamaz hale gelirken, işlem yapmak isteyen vatandaşlar çevredeki başka Atm'lere gitmek zorunda kaldı.

Mahalle sakinlerinden Hasan Bıyık, mağdur olduklarını belirterek, "Para yatırmaya geldim. Dün yatırdım hatta hiçbir sorun yoktu. 4 ATM bu şekilde. Mağduriyet yaşıyoruz. Bugün hepsi birden kırılmış." diye konuştu.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
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