Haberler

Eminönü'nde bayram yoğunluğu

Eminönü'nde bayram yoğunluğu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kurban Bayramı öncesi Eminönü ve çevresinde yerli ve yabancı turistlerin yoğunluğu artarken, esnaf satışların geçen yıla göre düştüğünü ve fiyatların yükseldiğini belirtti.

İSTANBUL'da bayram öncesi Eminönü ve çevresinde yoğunluk yaşandı. Şehir dışından ve yurt dışından gelenlerin de etkisiyle bölgede hareketlilik artarken, esnaf yoğunluğun satışlara yansımadığını belirtti.

Kurban Bayramına sayılı günler kala yerli ve yabancı turistlerin bayram alışverişi adresi yine Eminönü ve çevresi oldu. Kahve, şeker, lokum, kuruyemiş, çikolata ve kahvaltılıkların satıldığı iş yerleri ve tezgahlarda sıra oluştu.

'YOĞUNLUK VAR'

Yoğunluğun satışlara yansımadığını belirten esnaf Murat Özer, "Fiyatları aşağı düşürdük herkes alsın diye. Fiyatlarımız gayet uygun, vatandaşın alabileceği bir fiyattır. Herkesi bekliyoruz, yoğunluk var. Satışlarda geçen seneye göre tabii ufaktan bir düşüş vardır. Gelen herkes lokum alıyor, kuruyemiş alıyor, baharat alıyor, aktar ürünleri alıyor. Kimine ne lazımsa. Yarım kilo, 250 gram, 1 kilo, maksimum 1 kilo oluyor. Geçen sene ile bu yılın ortalaması aynı şekilde" dedi.

'FİYATLAR GEÇEN SENEYE GÖRE BİRAZ DAHA YÜKSELDİ'

Esnaf Hafız Mirza, "Fiyatlar şu an sabit. Fiyatlarda bir değişim yok. 15 senedir buradayım, eski bayramlar yok. Gerçekten son 3-4 yıldır eski bayramlar yok. Eskiden gelirlerdi 5 kilo şeker alırlardı şimdi yarım kilo alıyor. Eskidendi bayram. Eskiden gelirdi insanlar 10 kilo, 5 kilo şeker alırdı. Şimdi geliyor, yarım kilo alıyor. Fiyatlar güzel. Fiyatlar geçen seneye göre biraz daha yükseldi tabii" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı

CHP'li belediye başkanına silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim

Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek'ten ilk mesaj

Verdiği mesaj taraftarları çıldırtır
Müzisyen Ferman Toprak: Kimsenin ekmeğiyle oynamadım

Müzisyen Ferman Toprak: Kimsenin ekmeğiyle oynamadım
''Siz Türkler ırkçısınız'' diye paylaşım yapan Oulai'den yeni açıklama

''Türkler ırkçı'' diye paylaşım yapmıştı! Olayın aslı başka çıktı
İsrailli bakan Ben-Gvir'e Fransa kapısı kapandı

Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu! Fransa kapıları kapandı
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi

Yıllar sonra neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var...
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü

MHP İl Başkan Yardımcısı, ortağı tarafından öldürüldü