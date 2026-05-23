Eminönü'nde bayram yoğunluğu

İSTANBUL'da bayram öncesi Eminönü ve çevresinde yoğunluk yaşandı. Şehir dışından ve yurt dışından gelenlerin de etkisiyle bölgede hareketlilik artarken, esnaf yoğunluğun satışlara yansımadığını belirtti.

Kurban Bayramına sayılı günler kala yerli ve yabancı turistlerin bayram alışverişi adresi yine Eminönü ve çevresi oldu. Kahve, şeker, lokum, kuruyemiş, çikolata ve kahvaltılıkların satıldığı iş yerleri ve tezgahlarda sıra oluştu.

'YOĞUNLUK VAR'

Yoğunluğun satışlara yansımadığını belirten esnaf Murat Özer, "Fiyatları aşağı düşürdük herkes alsın diye. Fiyatlarımız gayet uygun, vatandaşın alabileceği bir fiyattır. Herkesi bekliyoruz, yoğunluk var. Satışlarda geçen seneye göre tabii ufaktan bir düşüş vardır. Gelen herkes lokum alıyor, kuruyemiş alıyor, baharat alıyor, aktar ürünleri alıyor. Kimine ne lazımsa. Yarım kilo, 250 gram, 1 kilo, maksimum 1 kilo oluyor. Geçen sene ile bu yılın ortalaması aynı şekilde" dedi.

'FİYATLAR GEÇEN SENEYE GÖRE BİRAZ DAHA YÜKSELDİ'

Esnaf Hafız Mirza, "Fiyatlar şu an sabit. Fiyatlarda bir değişim yok. 15 senedir buradayım, eski bayramlar yok. Gerçekten son 3-4 yıldır eski bayramlar yok. Eskiden gelirlerdi 5 kilo şeker alırlardı şimdi yarım kilo alıyor. Eskidendi bayram. Eskiden gelirdi insanlar 10 kilo, 5 kilo şeker alırdı. Şimdi geliyor, yarım kilo alıyor. Fiyatlar güzel. Fiyatlar geçen seneye göre biraz daha yükseldi tabii" diye konuştu.

