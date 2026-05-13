Bayram Öncesi Emekli Derinleşen Ekonomik Krizden Yakınıyor: Nerede Bayram Yapacağız, Böyle Bir Simit Alıp Oturacağız... Sandık Gelecek, Göndereceğiz.

Güncelleme:
ANKA Kadıköy’de emeklilere mikrofon uzattı. “Emeklileri nasıl bir bayram bekliyor?” sorusuna yanıt veren bir emekli “20 bin lira maaş alıyoruz; nerede bayram yapacağız. Anca böyle bir simit alacağız, oturacağız. Geçinemiyoruz. Onun için bir an evvel sandık gelecek, sandıkta göndereceğiz onu inşallah” derken bir diğer emekli ise, “Hukuk olmayan yerde nasıl bir bayram olabilir?” şeklinde konuştu.

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Gencer KETEN

Açlık sınırının dahi altında kalan emekli aylıklarıyla geçinemediklerini belirten emekliler "Yaşarken ölmek istemiyoruz" diyerek dün bir kez daha ses Kadıköy'den ses yükseltti. Dev Emekli-Sen'in çağrısıyla gerçekleşen eylemde yapılan açıklamada en düşük emekli maaşının insan onuruna yaraşır bir seviyeye çıkarılması talep edildi. "Büyük müjdelerle açıklanan 4 bin TL'lik ikramiye ile bir kurbanlık almak bir yana, pazar masrafını karşılamak veya torunlarımıza bayram sabahı gönül rahatlığıyla bir harçlık vermek dahi imkansızdır" diyen emekliler bayram ikramiyesinin de an az bir asgari ücret tutarına getirilmesini istedi.

Eylem öncesi ANKA Kadıköy'de emeklilere mikrofon uzattı. "Emeklileri nasıl bir bayram bekliyor?" sorusuna yanıt veren bir emekli "20 bin lira maaş alıyoruz; nerede bayram yapacağız. Anca böyle bir simit alacağız, oturacağız. Geçinemiyoruz. Onun için bir an evvel sandık gelecek, sandıkta göndereceğiz onu inşallah" derken bir diğer emekli ise, "Çok kötü bir bayram bekliyor. Alım gücü yok, emekli maaşları düşük. Nasıl iyi olsun? 8-10 seneden beri böyle. Önceden biraz daha iyiydi ama şimdi gittikçe kötüye gidiyor. Gittikçe berbatlaşıyor" diye konuştu. Bir emekli ise, "Hukuk olmayan yerde nasıl bir bayram olabilir?" şeklinde konuştu.

"NASIL BİR BAYRAM BEKLEYECEK? AÇLIK BEKLİYOR"

Emeklilerin görüşleri şöyle:

"Emeklileri nasıl bir bayram bekleyecek, açlık bekliyor emeklileri başka bir şey yok. 20 bin lira maaş alıyoruz; nerede bayram yapacağız. Anca böyle bir simit alacağız, oturacağız. Geçinemiyoruz. Onun için bir an evvel sandık gelecek, sandıkta göndereceğiz onu inşallah."

"Türkiye'de hiç bir bayram istediğimiz gibi değil. Bizim yaşadıklarımızı yaşayamor şimdiki çocuklar. Biz çok güzel günler geçirdik...Hukuk olmayan yerde nasıl bir bayram olabilir?"

"Çok kötü bir bayram bekliyor. Hayat şartları çok kötüye gidiyor. Alım gücü yok, emekli maaşları düşük. Nasıl iyi olsun? 8-10 seneden beri böyle. Önceden biraz daha iyiydi ama şimdi gittikçe kötüye gidiyor. Gittikçe berbatlaşıyor... Bayram ikramiyesinin en az 12-15 civarında olması lazımdı. 4 bin lira anca torunlara harçlık. Torunlar bile 200-300 lirayı verdiğin zaman 'bu ne?' diyor."

SADECE EMEKLİ ZORDA DEĞİL

"Uzun zamandır emeklilerin bayramları pek iyi geçmiyor. Aslında bunu emeklilerle sınırlamak da doğru değil. Çok geniş bir nüfus kesiminin bayramları iyi geçmiyor. Bunu, ülkede uygulanan ekonomik politikalara bağlayabiliriz. Mehmet Şimşek bir sihirbaz edasıyla çağrıldı, Türkiye'nin ekonomisini hale yola koyacağı iddia edildi; ama tersi sonuç verdi. En son Nisan ayındaki enflasyon 4,18 geldi. Daha ne yorum yapacaksınız."

"Kurbanlıklara ağzımızı açıp bakacağız, başka şeyi yok...Emekliler iyi bir seçim yapamadılar, düşünemediler. İyi olacağını düşündüler ama ilk günkü gibi değil, iyi olmadı. Başka bir şey diyemiyorum."

"ÇOK KÖTÜ DURUMDAYIZ"

"Emeklilerle ilgili şöyle bir durum var; kirayla maaş çok zıt orantılı. Annem emekli. Aldığı para kiranın yarısına bile yetmiyor normalde. Benimle yaşıyor. Tek kalmış olsa kirasını bile ödeyemeyecek ve sokakta kalmak zorunda kalacak. Çoğu yaşlıyı da görüyorum zaten, ya çocukları yardım ediyor, ya çocuklarının yanında kalıyorlar. Bu şekilde yaşamlarını sürdürüyorlar. Şu geldiğimiz nokta çok farklı bir boyut ekonomik olarak, çok kötü bir durumdayız"

Kaynak: ANKA
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYasemin Kurt:

Geçmiş yıllara baktığınızda emeklilerin bayram alışverişleri daha makuldu yani 8-10 sene evvelkine kıyasla çok kötü düştü bu maaşlar Seneler önce emekli maaşı daha iyi karşılama gücü vardı insanlar kurbanlık alabiliyordu torunlarına hediye alabiliyordu Şimdi o bayramlar kalmadı maalesef

Haber YorumlarıKubilay Turan:

Gerçekten üzücü bir durum bu ?? Emekli hanımlarımızın bayram gibi mutlu günleri de sıkıntıyla geçmesi beni çok endişelendirir ?? Bir zamanlar evlerde kadın başında denetim vardı, şimdi o hanımlar burada simit alıp oturuyor ?? Ülkenin yaşlı kadınları bu haldeyken tüm sistem çökmüş demektir ?? Güvenimiz kalmadı açıkçası ??

Haber YorumlarıFatma Ece Tola:

Yazıklar olsun ya ?? Ülkenin temelini atan insanlarımız böyle mi ödüllendirilir? 20 bin lira maaşla nasıl yaşanır anlamıyorum ?? Aile değerlerimiz, çalışma kültürümüz hep emekliler üzerinden kurulu ama geri veriş yok işte ??

