Bayraktar KIZILELMA ile Tarihi Başarı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bayraktar KIZILELMA'nın insansız hava aracı olarak havadan havaya füze ile hedefe tam isabetle vurmasını tebrik ederek, bu başarıyı 86 milyonun bir gururu olarak nitelendirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bu gelişmenin hava muharebelerinde oyunun kurallarını değiştireceğine vurgu yaptı.

'BU GURUR 86 MİLYONUN'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, atışla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bayraktar KIZILELMA ile dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atılmasını gönülden tebrik ediyorum. Bu gurur 86 milyonun. Başta Sayın Selçuk Bayraktar olmak üzere, emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederiz. Yerli ve milli savunma sanayi; güvenliğimizin ve bağımsız dış politikamızın güçlü dayanağı olduğu gibi, nitelikli istihdam, yüksek katma değerli ekonomik yapı oluşturma ve refahımızı artırma mücadelemizin de temel unsurları arasında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

'OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİRECEK'

İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise "Bugün Türk savunma sanayii KIZILELMA ile dünya savaş teknolojisini değiştiren önemli ve gurur verici bir hamlede daha bulundu. İlk defa insansız bir hava aracı, havadan havaya füze ile hedefini tam isabetle vurdu. Etkisini gelecekte daha net bir şekilde göreceğimiz bu gelişme hava muharebelerinde oyunun kurallarını değiştirecek. Milli Teknoloji Hamlesi'nin ana taşıyıcısı olan başta Selçuk Bayraktar, Baykar, ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE olmak üzere emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

'ÜLKEMİZ İÇİN BÜYÜK BİR GURUR'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "Dünya tarihinde bir ilk. Ülkemiz için büyük bir gurur. Bayraktar KIZILELMA, görüş ötesi havadan havaya füzeyle hedefini vurarak dünya havacılık tarihine imza attı. Dünyanın içinden geçtiği zor dönemde, gücümüze güç katmamız ülkemizin geleceği için çok önemli. Sayın Selçuk Bayraktar'a emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı


