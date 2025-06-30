Baykar ihracatta yeniden ilk 10 firma arasında

Baykar ihracatta yeniden ilk 10 firma arasında
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Son 4 yıldır savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri olan Baykar, 2023'te elde ettiği başarıyı tekrarlayarak 2024'te de Türkiye'deki tüm sektörlerde en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 10 firmadan biri oldu.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin milli ve özgün SİHA'larını geliştiren Baykar, ihracattaki istikrarlı yükselişini sürdürüyor.

BAYKAR, BİR KEZ DAHA İLK 10 İHRACATÇIDAN BİRİ

Son 4 yıldır kesintisiz olarak savunma ve havacılık sektöründe ihracat lideri olan Baykar, 2024 yılında da Türkiye'nin en fazla mal ihracatı yapan ilk 10 firmasından biri olmayı başardı. Geçen yıl Türkiye ihracat tarihinde bir ilke imza atarak listeye giren ilk savunma ve havacılık firması olan Baykar, bu yıl da zirvedeki yerini korudu. Bu başarıyla Baykar, Türkiye ihracat tarihinde savunma ve havacılık sektörünü üst üste iki yıl ilk 10'a taşıyan ilk şirket oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni"nde açıklanan listeye göre Baykar, Türkiye'de en yüksek mal ihracatı yapan ilk 10 firmadan biri oldu. Düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilen ödülü, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar aldı.

2024'TE 1,8 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti. 2021, 2022 ve 2023 yıllarında TİM verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri olan Baykar, bu ünvanını 2024 yılında da sürdürdü.

Baykar, 2023'teki güçlü performansını devam ettirerek 2024'te 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2024'te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 4'te 1'ini tek başına yaparak Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı.

Küresel ölçekteki başarısını sürdürerek dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 35 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 15 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

Kaynak: AA / Tolga Yanık - Güncel
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıismail Yasin:

İHA siha hepsi hava adamlar servetine servet katıyor... Bizim millette İHA Siha parasının bütçeye girdiğini sanıyor.. adamlar devlet imkanları ile trilyoner oldular ve bizi de soydular..

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

tebrikler yalnız acaba vergi ödemede kaçıncılar? Ciddi olarak soruyorum

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Türkiyenin maddı yardım yaptıgı ülkeler o paraları nerelere harciıyor acaba merak ettim

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

baykarın satın aldığı leonardo firması israile teçhizat satıyor diye yaptığı yardımı papa kabul etmemişti

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