Bayburtspor, Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi

Bayburt 1. Amatör Lig takımı Bayburtspor, Danişmentspor'u 7-0 yenerek şampiyon oldu ve Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi. Kulüp başkanı Bünyamin Yazoğlu, profesyonel liglerde de başarı hedeflediklerini söyledi.

En son 2001-2002 sezonunda amatör ligde mücadele etmeye başlayan Baybutspor, ligin son maçında Danişmentspor karşısında 7-0'lık galibiyet elde etti.

Bu sonuçla ligde 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlikle 28 puan toplayan Bayburt ekibi, ligi birinci sırada tamamlayarak Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi.

Maçın ardından düzenlenen kupa töreninde konuşan kulüp başkanı Bünyamin Yazoğlu, profesyonel liglerde de başarı elde etmek istediklerini belirterek, "Şampiyonluk yolunda bizleri yalnız bırakmayan taraftar grubumuza ve tüm Bayburtlulara teşekkür ediyorum. Yönetim kurulumuz adına tüm futbolcularımızı yürekten tebrik ederim." dedi.

Konuşmaların ardından futbolculara madalya ve şampiyonluk kupası verildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Özcan
