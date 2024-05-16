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Bayburt Üniversitesi'nde 7. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Günleri Başladı

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Bayburt Üniversitesi tarafından düzenlenen 7. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Günleri başladı. Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, etkinliklerde tarihi yeniden yaşama ve köklerin yaşatılmasını vurguladı. Ayrıca, etkinlikler kapsamında uluslararası bir tarım bilimleri kongresi düzenlenecek.

Bayburt Üniversitesince düzenlenen "7. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Günleri" başladı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleştirilen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, bu yıl düzenlenecek etkinliklerde "Tarihi yeniden yaşa, köklerini yaşat" temasını vurgulamak istediklerini söyledi.

Dede Korkut'un dünyaya açılan bir evrensel değer olduğunu belirten Türkmen, "Tarih, yaşanmış ve bitmiş bir hikaye olarak algılandığında sonlanır. Tarih, bugün yaşayan ve gelecekte de yaşayacak olan bir bağlılık ve köklerden gelme halidir. Dede Korkut'tan bu yana şanlı bir tarihin kurucuları olan bizler, bugün tarihi yeniden yaşamak ve köklerimizi yaşatmak için bir aradayız." dedi.

Türkmen, 7. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Günleri kapsamında düzenlenecek etkinliklerde dünyadan farklı kültürleri üniversitede ağırlayacaklarını kaydetti.

Etkinlikler kapsamında Vali Yardımcısı Yunus Coşkun ve Belediye Başkanı Mete Memiş tarafından sponsorlara teşekkür plaketi takdim edildi.

Açılış programının ardından 2 gün sürecek "Uluslararası Tarım Bilimlerinde Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi" başladı.

Kaynak: AA / Güncel

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