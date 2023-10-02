Bayburt'ta telefon dolandırıcılığına karşı bilgilendirme

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde vatandaşlar telefon dolandırıcılığına karşı polis ekipleri tarafından bilgilendirildi.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, dolandırıcılık olaylarına karşı polis ekipleri vatandaşları bilgilendirerek, dolandırıcılık yöntemlerinin yer aldığı broşürleri dağıttı.

Aydıntepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlçe merkezinde telefon dolandırıcılarına karşı çalışma başlattı. Ekipler, telefonla kendilerini savcı, polis ve askeri personel olarak tanıtıp telefonla arayarak altın, para isteyenlere karşı broşür dağıttı, bilgilendirme yaptı. Herhangi bir kamu görevlisinin para ve altın talebinde bulunmasının söz konusu olmadığını hatırlatan ekipler, vatandaşlardan olabilecek bir dolandırma yöntemiyle karşı karşıya kaldıklarında vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi veya polis merkezlerine vermelerini istediler. Ekiplere çalışmalarında kolaylıklar dileyen vatandaşlar, gerekli uyarılarda bulunan polislere teşekkür ettiler. - BAYBURT