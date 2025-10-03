Bayburt'ta Kış Sebze ve Meyveleri Tezgahlarda
Bayburt'ta, kış aylarında tüketilen sebze ve meyveler tezgahlarda satılmaya başladı. İhsan Kocabaş, doğal ortamda yetiştirdiği ürünlerin ilgi gördüğünü belirtti.
Bayburt'ta genellikle kış aylarında tüketilen bazı sebze ve meyveler tezgahlarda satışa sunulmaya başladı.
Yetiştirdiği ürünleri Çarşı köprüsünde satışa sunan İhsan Kocabaş, ekşi elma, dağ armudu, pazı, fasulye ve turşu çeşitlerinin ilgi gördüğünü söyledi.
Kocabaş, satışını yaptığı sebze ve meyvelerin genellikle kış aylarında tüketildiğini belirterek, "Yöremizde ve özellikle doğal ortamda hiçbir kimyasal işleme maruz kalmadan yetiştirilen sebze ve meyveleri satıyorum. Lezzetleri açısından vatandaşların ilgisini çekiyor." dedi.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Özcan - Güncel