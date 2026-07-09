Bayburt'ta çiftçiler asırlık tırpanlarla zorlu ot biçme mesaisinde

Bayburt'un kırsal kesiminde çiftçiler, arazi koşulları nedeniyle tarım araçlarının kullanılamadığı bölgelerde tırpanla ot biçmeye devam ediyor.

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı kentin kırsal bölgesindeki çiftçiler, hayvanlarının kışlık ot ihtiyacı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Merkeze bağlı Taht köyünde 2 bin 400 rakımlı çayırda bir araya gelen çiftçiler, imece usulü tırpanlarla ot biçiyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla yola koyulup traktörün giremediği yumuşak zeminli ve engebeli bölgedeki araziye ulaşan köy sakinleri, sıcak havaya rağmen gün boyu çalışıyor.

Köy sakinlerinden Hüseyin Kuyruk, AA muhabirine, bölgedeki tarım arazilerinin 35 yıl atıl kaldığını, 3 yıl önce ekonomiye kazandırmak amacıyla köy derneği ve kooperatifin sağladığı desteklerle çiftçiler tarafından ekildiğini söyledi.

Kuyruk, tahıl ve ot ekili arazilerin büyük bölümünde teknolojik araçlarla hasat yapıldığını, bazı bölgelerin ise imece usulü tırpanla biçildiğini, böylece eski bir geleneği de yaşattıklarını anlattı.

Yusuf Topsakal ise geçmişte bölgedeki arazilerde haftalarca geleneksel yöntemlerle hasat ve ekim yaptıklarını ifade etti.

Çocukluk anılarını tırpan biçerek yad ettiğini belirten 72 yaşındaki Topsakal, "Hem o günleri hatırlamak hem de köylülerime yardım etmek için buraya geldim. Arkadaşlarla beraber tırpan biledik, ot biçtik, sohbetimizi yaptık. Örs ve çekiçle tırpanlarımızı dövdük. Çok mutlu oldum." dedi.

Gökdeniz Kuyruk da hem babasına yardım etmek hem de büyüklerinin geçmişte neler yaşadığını deneyimlemek için ot biçmeye geldiğini söyledi.

Arazinin büyük bölümünün traktörle biçildiğini, yamaç ve traktörün giremeyeceği yumuşak zeminli yerlerin ise geleneksel yöntemle hasat edildiğini dile getiren Kuyruk, atıl arazilerin ekilerek tarıma kazandırılmasından dolayı mutlu olduğunu kaydetti.