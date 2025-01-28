Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Memiş, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" fotoğrafını seçen Memiş, "Günlük Hayat"ta Cem Tekkeşinoğlu'nun "Pamuk şekerci", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Lukas Cabon'un "Kurtarılan can", "Spor"da ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" adlı karelerini oyladı.

Memiş, "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" adlı fotoğrafından yana tercihini kullandı.

Seçkide çok güzel fotoğrafların yer aldığını belirten Memiş, AA çalışanlarını tebrik etti.