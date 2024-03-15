BAÜN Hastanesi Çocuk Cerrahisi Polikliniği'nde Duvar Resimleme Projesi

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Resim Bölümü öğrencileri, öğretim üyelerinin rehberliğinde sosyal sorumluluk projesi kapsamında BAÜN Hastanesi Çocuk Cerrahisi Polikliniği'nde duvar resimleme çalışması yaptı.

GSF'de görevli akademisyenler Prof. Dr. Elif Çimen, Prof. Dr. Selvihan Kılıç Ateş, Doç. Dr. Duygu Sabancılar Iştın ve Dr. Öğr. Üyesi Altay Aldoğan danışmanlığında öğrenciler İlkhan Kara, Kübranur Pirinççi, Özlem Yüksel ve Sezgin Çalışkan, çocukların hastane korkusunu yenmeleri için BAÜN Hastanesi Çocuk Cerrahisi Polikliniği duvarlarında sanatsal tasarımlar uyguladı.

Çizgi film karakterlerinin yanı sıra doğa ve hayvan temalı görsellerin kullanıldığı ve beğeniyle karşılanan çalışma sonrasında BAÜN Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahadır Çağlar ile Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı akademisyenleri Prof. Dr. Bahattin Aydoğdu ve Doç. Dr. Ahmet Hikmet Şahin tarafından, duvar resimleme projesinde emeği geçen akademisyen ve öğrencilere birer teşekkür belgesi takdim edildi.