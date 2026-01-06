Haberler

Batman Valisi Canalp AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Batman Valisi Canalp AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman Valisi Ekrem Canalp, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Canalp, özellikle 'Gazze: Açılık' ve 'Spor' kategorilerindeki fotoğraflara dikkat çekti.

Batman Valisi Ekrem Canalp, Anadolu Ajansı'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Canalp, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze : Açılık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafına oy veren Canalp, "Portre" kategorisinde Şebnem Çoşkun'un "Sarmanla sarılan" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'nın "Mavi vatanımız" başlıklı fotoğrafını tercih eden Canalp, "Günlük Hayat" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Ay seferi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Umut Karahasanoğlu'nun "Yurdumuz yıldızlar" ve "Spor" kategorisinde de Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
Kolombiya, Venezuela'dan mülteci akınına hazırlanıyor! Sınıra binlerce asker sevk edildi

Maduro kaçırıldı, o ülke mülteci akını için harekete geçti
ABD'de Venezuela operasyonunu eleştiren kadın röportaj sırasında gözaltına alındı

Maduro sözleri nedeniyle röportaj esnasında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! İçme suyu bile tükendi
Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni açıklama

Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni mesaj
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş

Bir dönem herkesin konuştuğu ismin abisi çıktı
Komşuda tansiyon yüksek! Kapalı Çarşı esnafı protestolara katılıp 'Özgürlük' sloganı attı

Görüntü bugün kaydedildi! Komşuda günler sonra bir ilk yaşanıyor
2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! İçme suyu bile tükendi
Tarihi camide çekilen görüntüler için harekete geçildi

Tarihi camideki skandal görüntüler için harekete geçildi
Selahattin Demirtaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hapis cezası

Tahliye olacağı konuşulan Demirtaş'a bir şok daha