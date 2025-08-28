Batman Valisi Canalp, yapımı süren kara yolunda incelemelerde bulundu

Batman Valisi Ekrem Canalp, yapımı süren Batman- Diyarbakır kara yolunda incelemelerde bulundu.

Canalp, beraberinde AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile gittiği Batman-Diyarbakır kara yolunda yürütülen yol çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yolun ilk etabı ve köprünün olduğu 2 kilometrelik kısmın eylül ayı içinde trafiğe açılacağını, iki kavşağın yapımının da birkaç ay içinde bitirilmesinin hedeflendiğini anlatan Canalp, toplam 8 kilometrelik kesimin de yıl sonuna kadar tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmasının planlandığını söyledi.

Çalışmaların Batman şehir trafiğini büyük ölçüde rahatlatacağını belirten Vali Canalp, "Eylül ayında köprümüzü hizmete açacağız. Aynı ayda Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nı da trafiğe kazandırarak şehir merkezindeki yoğunluğu azaltacağız" diye konuştu.

Canalp, Hasankeyf ilçesi ile Organize Sanayi Bölgesi yollarının da devreye girmesiyle ikinci çevre yolunun gündeme alınacağını sözlerine ekledi.

Nasıroğlu da yolun Batman'ın en önemli arterlerinden biri olduğunu ifade ederek, "Geçen yıl köprü imalatları tamamlandı, bu yıl ise üstyapı hızla bitirilecek. Yol beton asfalt olarak inşa ediliyor. Bu yol, uzun yıllar Batman trafiğini rahatlatacak ve güvenliği artıracak." dedi.