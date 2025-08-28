Batman Valisi Canalp, yapımı süren kara yolunda incelemelerde bulundu

Batman Valisi Canalp, yapımı süren kara yolunda incelemelerde bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Valisi Ekrem Canalp, yapımı süren Batman- Diyarbakır kara yolunda incelemelerde bulundu.

Batman Valisi Ekrem Canalp, yapımı süren Batman- Diyarbakır kara yolunda incelemelerde bulundu.

Canalp, beraberinde AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile gittiği Batman-Diyarbakır kara yolunda yürütülen yol çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yolun ilk etabı ve köprünün olduğu 2 kilometrelik kısmın eylül ayı içinde trafiğe açılacağını, iki kavşağın yapımının da birkaç ay içinde bitirilmesinin hedeflendiğini anlatan Canalp, toplam 8 kilometrelik kesimin de yıl sonuna kadar tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmasının planlandığını söyledi.

Çalışmaların Batman şehir trafiğini büyük ölçüde rahatlatacağını belirten Vali Canalp, "Eylül ayında köprümüzü hizmete açacağız. Aynı ayda Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nı da trafiğe kazandırarak şehir merkezindeki yoğunluğu azaltacağız" diye konuştu.

Canalp, Hasankeyf ilçesi ile Organize Sanayi Bölgesi yollarının da devreye girmesiyle ikinci çevre yolunun gündeme alınacağını sözlerine ekledi.

Nasıroğlu da yolun Batman'ın en önemli arterlerinden biri olduğunu ifade ederek, "Geçen yıl köprü imalatları tamamlandı, bu yıl ise üstyapı hızla bitirilecek. Yol beton asfalt olarak inşa ediliyor. Bu yol, uzun yıllar Batman trafiğini rahatlatacak ve güvenliği artıracak." dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TCG Anadolu'nun daha büyüğünü yapacağız

Türk ordusunun gözbebeğinin daha büyüğü yapılıyor
Bursa'da orman yangını: Alevler yerleşim birimlerine ilerledi, bölgeden anonslar yükseldi

Alevler yerleşim birimlerine ulaştı, anons sesleri yükseldi
Binali Yıldırım'dan tartışma yaratacak çıkış: Vatandaşlık tanımı gözden geçirilmelidir

Anayasa'daki "Herkes Türktür" maddesini tartışmaya açtı
Mehmet Ali Erbil'den uyuyakaldığı için nikaha gelmeyen Serdar Ortaç'a olay gönderme

Erbil'den uyuyakalınca töreni kaçıran Serdar Ortaç'a olay gönderme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Singo'yu açıkladı! İşte maliyeti

Singo resmen açıklandı! Bonservis bedeli dudak uçuklattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.