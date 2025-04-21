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Batman Valisi Canalp, Beşiri Yolu İncelemelerinde Bulundu

Batman Valisi Canalp, Beşiri Yolu İncelemelerinde Bulundu
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Batman Valisi Ekrem Canalp, Beşiri ilçesi ile Organize Sanayi Bölgesi arasında yapımı süren 6,6 kilometrelik yolda incelemelerde bulundu. Canalp, yolun tamamlanmasıyla ulaşım güvenliğinin artacağını ve ekonomik faaliyetlerin ivme kazanacağını vurguladı.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Beşiri ilçesi arasında yapımı süren 6,6 kilometrelik yolda incelemelerde bulundu.

Beraberinde, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Vali Yardımcısı Şükrü Alperen Göktaş, Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz, Karayolları 9. Bölge Müdür Yardımcısı Cem Durmuş ve bazı kurum müdürleri ile çalışma yürütülen yolda inceleme yapan Canalp, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Canalp, yolun tamamlanmasıyla hem ulaşım güvenliğinin artacağını hem de ekonomik faaliyetlerin ivme kazanacağını belirterek, "

Beşiri yolunda geçmişte sık sık kazalar yaşanıyordu. Bu güzergah artık en yüksek standartlara sahip bir yol haline gelecek. Hasankeyf yolumuzu açtık, şimdi sırada Beşiri yolu var. Diyarbakır yolunu da yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. OSB'ye ve planlanan ikinci lojistik merkeze ulaşım bu yolla sağlanacak. Duble yol standardında inşa edilen güzergah, bisiklet yolları, yan yollar, modern ışıklandırma sistemi ve kaliteli üst kaplamayla donatılıyor." dedi.

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Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel
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