Batman Üniversitesi'nde Tekstil Atölyesi ile Öğrenciler İş Hayatına Hazırlanıyor

Batman Üniversitesi'nde bulunan tekstil atölyesinde eğitim alan Giyim Teknolojisi Programı öğrencileri, teorik eğitimin yanı sıra pratik yaparak dikiş ve kumaş kesimi gibi beceriler geliştirmektedir. Atölye, bölgenin giysi ihtiyacını karşılamak amacıyla deprem sonrası açılmıştır.

Batman Üniversitesi'nde bulunan tekstil atölyesinde eğitim alan öğrenciler, teorik eğitimlerin yanında pratik yaparak iş hayatına hazırlanıyor.

Merkez kampüste 3 yıl önce kurulan tekstil atölyesinde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Giyim Teknolojisi Programı öğrencileri aldıkları eğitimlerle el becerilerini geliştiriyor.

Atölyede uzman akademisyenler eşliğinde ölçü alma, kumaş kesimi, dikiş makinesi kullanımı gibi konularda eğitim alan öğrenciler, kıyafet dikerek pratik yapma imkanı buluyor.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Giyim Teknolojisi Programı Giyim Üretim Atölyesinin, 6 Şubat depremlerinin ardından açıldığını, depremin hemen ardından bölgenin giysi ihtiyacını karşılamak için çalıştığını söyledi.

Atölyede Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Giyim Teknolojisi Programı öğrencilerinin eğitim aldığını belirten Demir, "Atölyemizde 3 yılda 150 öğrencimiz teorik ve pratik eğitim aldı. Bu süre zarfında dikilen yaklaşık 5 bin parça kıyafet de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı." diye konuştu.

Atölyede eğitim alana öğrencilerin iş hayatına hazırlandığını ifade eden Demir, üniversite olarak bu çalışmaları yürütmekten mutluluk duyduklarını anlattı.

Demir, "Öğrencilerimiz dikiş ve tekstil sürecinin tüm aşamalarında uygulamalı eğitim alıyor, mezun olduklarında da sektöre nitelikli eleman olarak katılıyorlar." ifadesini kullandı.

