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Batman Kozluk'ta çiftçilere yüzde 75 hibeli mercimek tohumu kurası çekildi

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Batman'ın Kozluk ilçesinde çiftçilere yüzde 75 hibeli kırmızı mercimek tohumu desteği için kura çekildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapılan kura sonucunda hibe desteğinden yararlanacak üreticiler belirlendi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde çiftçilere hibe destekli kırmızı mercimek tohumu desteği için yetkililer kura çekti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde, "Batman'da Kırmızı Mercimek Üretimini Geliştirme" projesi kapsamında çiftçilere yönelik yüzde 75 hibeli kırmızı mercimek tohumu desteği için kura çekimi gerçekleştirildi.

Hibe desteğinden yararlanacak üreticiler kurayla belirlendi.

Kaynak: AA
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