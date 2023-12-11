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Batman'ın Sason ilçesinde heyelandan kapanan 30 köy ve 6 grup yolu ulaşıma açıldı

11 Aralık 2023 21:47 Güncelleme: 21:48 Abone Ol

Batman'ın Sason ilçesinde son günlerde yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanlar sonucunda kapanan 30 köy ve 6 grup yolunun ulaşımı sağlandı. İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda açılan yollarla birlikte, 4 köy ve 8 mezra yolunun da ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.