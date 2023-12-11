Batman'ın Sason ilçesinde heyelandan kapanan 30 köy ve 6 grup yolu ulaşıma açıldı
Batman'ın Sason ilçesinde son günlerde yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanlar sonucunda kapanan 30 köy ve 6 grup yolunun ulaşımı sağlandı. İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda açılan yollarla birlikte, 4 köy ve 8 mezra yolunun da ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.
Batman'ın Sason ilçesinde heyelandan kapanan 30 köy ve 6 grup yolu ulaşıma açıldı.
İlçe Özel İdaresi ekipleri, ilçede son günlerde etkili olan yağışların ardından meydana gelen toprak kayması nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için çalışma yürüttü.
Bu kapsamda 30 köy ve 6 grup yolunu ulaşıma açan ekipler, kalan 4 köy ve 8 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.