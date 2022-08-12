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Batman gündem haberleri | Batman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

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Batman gündem haberleri | Batman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Batman haber: Batman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Batman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Hilal Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu İbrahim K. (50) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İbrahim K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, İbrahim K'yi vuran şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

AA / İbrahim Toprak - Güncel

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