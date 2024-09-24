Üye Girişi
Haberler

Batman Göç Alan İle Dönüşüyor: İstihdam Artışı ile İlgili Açıklama

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Valiliği, iş imkanlarının artmasıyla birlikte kentin göç veren bir ilden göç alan il konumuna geldiğini açıkladı. İşsizlik oranlarının düştüğü ve gençlerin iş aramadığı bir döneme girildiği belirtildi.

Batman Valiliği, kentin göç veren bir ilden göç alan bir il konumuna geldiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Valilikçe oluşturulan iş imkanları ile birlikte artan istihdam olanakları sayesinde Batman'ın göç veren bir ilden, göç alan il konumuna geldiği belirtildi.

Kentte her geçen gün işsizliğin hızla düştüğü bildirilen açıklamada, Batman'ın gençlerin iş aramadığı ve iş seçenekleri arasında seçim yaptığı bir il haline gelerek, iç göç almaya da başladığı aktarıldı.

"Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre ilimizin nüfusu 647 bin 205 olup, nüfusun yüzde 75,99'u şehir merkezine yaşamaktadır." ifadeleri kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimize ait göç istatistikleri incelendiğinde, 2023 öncesi göç veren bir Batman, son yıllarda sanayi olanaklarının artması ve istihdam oranının yükselmesi, yaşam koşullarındaki iyileşmesiyle birlikte 2023 yılında binde 4,3'lük bir artışla göç alan bir il konumuna gelmiştir. İlimizde yaşanan bu değişimde, 2020-2023 yılları arasında yapılan yatırımların yanı sıra mevcut Organize Sanayi Bölgesine yapılan ilaveler ve hızla hayata geçirilen yeni Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) katkısı büyüktür."

Açıklamada, Oymataş Gıda İhtisas OSB, Samanyolu Tekstil Kent OSB, Raman OSB ve kurulacak yeni küçük sanayi sitelerinde istihdam edilecek on binlerce kişiye iş imkanı sağlanmasıyla kentin ekonomisine ve istihdama büyük katkı sağlaması hedeflendiği bildirildi.

Açıklamada, "Sanayi tesislerinin artmasıyla birlikte istihdam oranının yükselmesi, yaşam koşullarındaki iyileşme, eğitim ve sağlık imkanlarının gelişmesi ile ilimiz bölgesinde cazibe merkezi haline gelecek. Batmanlıların iş aramadığı, işin Batmanlıları aradığı bir sürece doğru gidiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel

Batman Valiliği batman

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi konuştu: Yerini söyledim, niye devlet bunu götürmedi?

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi sessizliğini bozdu! Sözleri çok konuşulur

 Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu videoyu görmesin! Tarım Bakanı baltayı taşa vurdu

 Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Belediye binasını vurdular

Ağır kayıplar veren Hizbullah'tan İsrail'e misilleme
ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı

ABD'deyken İmamoğlu kararı çıkarsa ne yapacak? Özel çok net konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
61. Antalya Altın Portakal Film Festivali ne zaman? Şarkıcı Simge neden hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu nedir? Simge Sağın hastalığı nedir? Dubai çikolatası nerede satılır? Dubai çikolatasının içinde ne var? Dubai çikolatası nerede satılıyor? Dubai çikolatası tarifi! Pastırma sıcakları ne zaman 2024? Pastırma yazı hangi ayda, ne zaman başlıyor? Flörte sorulacak sorular! Flörtü tanımak için ne sorulur? Kadın- Erkek flörte sorulacak sorular neler? Az önce deprem mi oldu? 24 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Comadie- Française Türkiye'ye ne zaman gelecek? Comadie- Française tiyatro topluluğu Türkiye'ye mi geliyor? Okçuluk ne zaman kurallı bir spor olarak yapılmaya başlamıştır? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 24 EYLÜL | Baraj doluluk seviyesi nedir? Baraj doluluk oranı yüzde kaç? İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) ne zaman? 2024 İYÖS sınavı hangi gün, saat kaçta? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) giriş belgesi yayınlandı mı? 2024-HMGS sınavı ne zaman, hangi tarihte?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });