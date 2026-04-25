Batman'da yasadışı bahis operasyonunda 4 tutuklama

BATMAN'da, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda 'Finans Evi' olarak kullanılan bir adreste yapılan aramada bir panelde toplam 127 milyon 794 bin 891 lira işlem hacmi tespit edildi. Operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasadışı bahis ve uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda kent merkezinde 'finans evi' olarak kullanılan adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, yasadışı bahis panelini yönettiği belirtilen Ö.A., K.T., H.E. ve O.N.Ş. suçüstü yakalandı. Baskın sırasında bilgisayarlarda açık olan panelin toplam 127 milyon 794 bin 891 TL işlem hacmine sahip olduğu belirlendi. Adreste yapılan aramada 6 cep telefonu ile SIM kart, laptop, 2 kilo 200 gram esrar ve 1 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Beşiri T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı