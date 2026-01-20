Haberler

Plazada yasa dışı bahis operasyonu: 4 tutuklama

Güncelleme:
Batman'da yapılan operasyonda yasa dışı bahis siteleri için 'dış finans evi' olarak kullanılan iki ofiste gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Elde edilen 125 milyon TL işlem hacmi ve yasadışı faaliyetlerin detayları ortaya çıktı.

BATMAN'da bir plazada bulunan 2 ofisin yasa dışı bahis siteleri için 'dış finans evi' olarak kullanıldığı tespit edildi. Bu kapsamda iki ofise düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis siteleri için kullanıldığı belirlenen adreslere operasyon yapıldı. Operasyonda İ.D., Y.D., A.D., Ü.K. ve M.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin, yasa dışı bahis sitelerine entegre panel sistemleri kullandıkları, üçüncü kişiler ve paravan olarak kurulan limited şirketler üzerinden banka hesapları açtıkları belirlendi. Elde edilen haksız kazancın soğuk kripto cüzdanlar ve bu hesaplar üzerinden transfer edilerek suç gelirinin izinin kaybettirilmeye çalışıldığı saptandı.

125 MİLYON TL İŞLEM HACMİ

Bu yöntemle kişilerin ve paravan şirketlerin hesaplarında 125 milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edildi. Diğer yandan adreslerde yapılan aramalarda; 2 masaüstü bilgisayar, 7 cep telefonu, 1 soğuk kripto cüzdanı ile çok sayıda kişi ve şirket adına düzenlenmiş banka/kredi kartı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 4'ü tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
