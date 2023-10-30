Batman'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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Batman'da takibe alınan bir otomobile yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine sıkı güvenlik önlemleri aldı. Otomobilde yapılan aramada 1 kilo 142 gram esrar ele geçirildi.
Batman'da takibe alınan bir otomobile yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarının alınması üzerine kent giriş çıkışlarında sıkı güvenlik önlemleri alındı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde kent girişinde durdurulan otomobilde yapılan aramada gizli bölmelere yerleştirilmiş 1 kilo 142 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN