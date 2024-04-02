Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 26 Kilogram Skunk ve 5 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Batman Valisi Ekrem Canalp, mart ayında 26 bin 832 gram skunk, 5 bin 239 gram esrar, 33 tabanca ile tüfek ele geçirildiğini söyledi.

Canalp, Valilikte düzenlenen basın toplantısında, kentte geçen ay gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi paylaştı.

Mart ayında haklarında arama kaydı bulunan 1124 kişinin yakalandığını ifade eden Canalp, suç olaylarının azalmasında bu çalışmaların etkili olduğunu söyledi.

Canalp, şunları kaydetti:

"Mart ayında 26 bin 832 gram skunk, 5 bin 239 gram esrar, 33 tabanca ile tüfek ele geçirildi, yakalanan 20 şüpheli tutuklandı. Siber suçlarla mücadele kapsamında 128 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 17'si tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında 79 şahıs hakkında adli işlem yapıldı, 4 tabanca, 2 uzun namlulu silah, gümrük kaçağı 21 bin 684 litre akaryakıt, 5 bin 985 paket sigara ve 74 cep telefonu ele geçirildi. Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) doğrultusunda 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı."

Uyuşturucunun zararları ile ilgili bilgilendirme faaliyetlerinin de yürütüldüğünü dile getiren Canalp, mart ayında 43 etkinlik düzenlendiğini, 4 bin 839 kişiye uyuşturucu ile ilgili bilgilendirme yapıldığını aktardı.

Terörle etkin mücadele edildiğini vurgulayan Canalp, 2023 yılında 12 ayda jandarma tarafından 1170 operasyon gerçekleştirildiğini, bu yılın ilk üç ayında ise 284 operasyon düzenlendiğini söyledi.

Asayiş olaylarında geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında martta yüzde 18'lik bir düşüş olduğunun görüldüğünü aktaran Canalp, "Mal varlığına karşı işlenen suçlarda düşüş meydana gelmiştir. Özellikle iş yerinde ve kurumdan hırsızlıklarda alınan tedbirler karşılığını göstermektedir." diye konuştu.

Canalp, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne değinerek, bütün siyasi partilerin özgürce siyasi faaliyetlerini ve propagandalarını gerçekleştirdiğini ifade etti.

Seçim günü tüm güvenlik güçlerinin sahada tam kadro görev yaptığını dile getiren Canalp, şunları söyledi:

"Alınan tedbirler neticesinde çok ehemmiyetli bir asayiş olayı meydana gelmeden seçim barış ve huzur içinde gerçekleştirilmiştir. Meydana gelen olaylar da genellikle muhtarlık seçimlerinden kaynaklı olan kavgalardır. Sandıklar kapandıktan sonra 15 yaşındaki bir çocuk yorgun mermi nedeniyle başından hafif şekilde yaralanmıştır. Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra havaya ateş açma şeklinde olaylar olmuştur. Bu olaylarda 2 kişi tespit edilerek, yakalanmıştır."