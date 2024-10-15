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Batman'da Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı Açıldı

Batman'da Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı Açıldı
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Bu yıl beşincisi düzenlenen 'Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı', Batman Valiliği koordinasyonunda açıldı. Fuar, tarım, gıda ve hayvancılık sektöründeki firmaların stantları ile ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Batman'da bu yıl beşincisi düzenlenen " Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı" kapılarını açtı.

Batman Valiliği koordinasyonunda kamu kurumları ve odaların işbirliğiyle Adalet Caddesi'nde açılan fuarda, tarım, gıda ve hayvancılık sektöründe faaliyet yürüten firmalar kurdukları stantlarda ürünlerini sergiledi.

Vali Ekrem Canalp, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bir kentte Gıda İhtisas OSB olmadığı zaman, o kentin sadece ham madde üreticisi olacağını belirten Canalp, "Ama bunu nihai ürün haline getirdiğiniz zaman sadece ham madde üreticisi değil, aynı zamanda zenginliği ve refahı o kente taşımış oluyorsunuz. Bizler de bu düsturla iki yıl önce bismillah dedik, yolla çıktık. İnşallah önümüzdeki hafta Oymataş Gıda İhtisas OSB'nin yatırımlar için parsel tahsislerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın internet sitesinde yatırımcılarımıza açacağız." dedi.

Daha sonra fuarın açılışı gerçekleştirildi, Vali Canalp, stantları ziyaret etti.

Fuarın açılışına Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz, kamu kurum yöneticileri, siyasi partilerin il başkanları, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel

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