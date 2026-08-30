Batman'da Spor Salonu Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Kimlikleri Belli Oldu
Batman'da bir spor salonunda çıkan yangında yaşamını yitiren iki kişinin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde görevli Şaziment Sarıgül (44) ve Emine Yani (42) olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Batman'da bir spor salonunda çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kişinin, Şaziment Sarıgül (44) ve Emine Yani (42) olduğu belirlendi. Sarıgül ve Yani'nin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde görev yaptığı öğrenildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Bayram AYHAN/ BATMAN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı