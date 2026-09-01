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Batman'daki Spor Salonu Yangınında 2 Tutuklama

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Batman'da özel bir spor salonunda çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Batman'da özel bir spor salonunda çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gültepe Mahallesi'nde bulunan özel bir spor salonunda 30 Ağustos'ta çıkan ve Şanziment Sarıoğlu (44), Emine Yani (42) ve Gülsüm Öztekin Tunç'un (27) hayatını kaybettiği, 9 kişinin dumandan etkilendiği yangına ilişkin Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden spor salonunun yetkilisi oldukları öğrenilen 2 kardeş çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol kararıyla 3 çalışan serbest bırakıldı.

Öte yandan, spor salonu mühürlendi.

Kaynak: AA
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