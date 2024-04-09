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Batman'da silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

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Batman'da, silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

V.K. (30), Cumhuriyet Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan V.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Batman Güncel Haberler

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