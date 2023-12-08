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Batman'da Siber Operasyonlarda 16 Şüpheli Tutuklandı

8 Aralık 2023 14:27 Son Güncelleme: 14:28 Abone Ol

Batman'da kasım ayında düzenlenen siber operasyonlarında yakalanan 16 şüpheli tutuklandı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan aranan şüpheliler yakalandı. Toplamda 259 şüpheli gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edilen 16 kişi tutuklandı.