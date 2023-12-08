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Batman'da Siber Operasyonlarda 16 Şüpheli Tutuklandı

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Batman'da kasım ayında düzenlenen siber operasyonlarında yakalanan 16 şüpheli tutuklandı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan aranan şüpheliler yakalandı. Toplamda 259 şüpheli gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edilen 16 kişi tutuklandı.

Batman'da kasım ayında düzenlenen siber operasyonlarında yakalanan 16 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kasım ayında yürütülen çalışmalar kapsamında "Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan arananların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında kasım ayında 259 şüpheli gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen zanlılardın 16'sı tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Siber Suçlarla Mücadele Batman Banka Dolandırıcılık Güvenlik Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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