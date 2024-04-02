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Batman'da Petrol Sızıntısı: Boru Aşınması Nedeniyle Sızıntı Meydana Geldi

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Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Durucak köyü yakınlarındaki Silivanka Petrol sahasında, boru aşınmasına bağlı petrol sızıntısı meydana geldi.

Durucak köyü yakınlarından geçen derede, petrol sızıntısı olduğunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) bağlı ekipler, sızıntının olduğu alanı tespit edip aşınmanın meydana geldiği boruyu onardı.

Ekipler, dereye sızan petrolü temizlemek için iki noktada çalışma yürüttü.

Sızan petrol, vidanjör yardımıyla çekilerek üretim sahasına aktarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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